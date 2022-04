Aurélie BESSON

Spėcialiste du marketing et du dėveloppement produit.

Mes atouts : créativité, dynamisme, curiosité

Mes compétences :

• maîtriser et gérer mes gammes de A à Z (sourcing, développement, lancement,stratégie marketing, budget, rentabilité et marge, promo, communication, relations presse et clients...)

• concevoir, inventer, créer des produits textiles, électroniques ou

plastiques innovants en apportant une valeur ajoutée

• travailler en mode gestion de projets sur plusieurs chantiers simultanément

• travailler en équipe, avec tous les services

• réaliser des études, analyser des tendances

• travailler avec et pour l’international

• maîtriser les relations interculturelles

• comprendre et déterminer les enjeux commerciaux et stratégiques

• manager



