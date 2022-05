Pierre GALIEGUE

En indépendant, je propose mes services sur la gestion de projet, en tant que chef de projet. Les missions portent sur l’accompagnement des métiers dans le déroulement du projet, ou sur l’organisation générale du projet. Mon positionnement, au cours de Mon expérience, au cœur des organisations et des équipes, en contact avec une grande diversité de métiers et de personnalités, me permet d’être à l’aise en toute situation.



Je suis certifié Scrum Product Owner.



Les activités types d'une mission sont

- Accompagnement des métiers dans l'expression des besoins

- Elaboration et proposition d'une solution cible

- Organisation du plan projet, en mode agile ou conventionnel

- Rédaction des spécifications du projet

- Pilotage des réalisations, représentation du métier auprès des équipes de développement

- Réception, tests et livraison des produits

- Bilan de projet



Le positionnement peut être en Assistance à Maitrise d'ouvrage (AMOA) ou chef de projet MOE





Mes valeurs



Rigueur, Innovation, Esprit d'équipe sont autant de valeurs intrinsèques au métier de chef de projets. A ce titre, elles ne méritent pas d'être mises en avant tant elles ne sont que normales.



Il est par contre d'autres valeurs, de celles qui façonnent votre approche du monde. Voici les miennes :



-Positivisme : La pensée positive est un véritable état d'esprit permanent. Ce mode de réflexion orienté solution s'affranchit des barrières posées par la pensée problème et ouvre l'accès aux champs de tous les possibles.



-Imagination : L'imaginaire permet de repousser les limites des possibles, imposées par des carcans de compétences pointues.



-Empathie : C'est le fondement sur lequel s'appuie notre rapport aux autres. La richesse d'une équipe est générée par les différences des individus qui la composent. La valorisation des comportements et des relations humaines en fera émerger la concrétisation d'un tout supérieur à la somme de ces individualités.



Mes compétences :

Project manager

Encaissement

Chef de projets

Informatique

Scrum