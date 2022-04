Sylvain VANDENBUSSCHE

De formation scientifique, après des études d'ingénieur chimiste complétées d'un Master en Ecosse qui m'a permis d'avoir un anglais courant; j'ai choisi de débuter ma carrière en tant qu'ingénieur de production.



J'ai ensuite poursuivi cette expérience par des postes en logistique industrielle puis en logistique commerciale. J'ai ainsi pu acquérir de solides connaissances en gestion de stock, achats et service client.



Désormais Directeur de Zone chez Marionnaud, mon parcours m'a permis d'avoir une connaissance complète du fonctionnement d'une entreprise de la production à la vente au client final en passant par la construction des opérations commerciales, le suivi d'un P&L et le management opérationnel d'équipes importantes.



Disposant d'un très bon relationnel et de fortes capacités managériales, mon expérience du monde du retail et de la cosmétique est un véritable atout pour relever de nouveaux défis



Mes compétences :

Cosmétique

Distribution

Vente à distance

Luxe

Management

Marketing

Vente