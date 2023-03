Stéphane GUILLO

Passionné par la communication digitale, le développement informatique, mais aussi le design et l’ergonomie, je travaille aujourd’hui comme directeur du département multimédia de la société Cbi. Je suis notamment chargé du développement commercial, de la réalisation des projets et de l'équipe de production.



Le site de Cbi Multimédia se trouve à l'adresse suivante :Array



Notre ambition est d'apporter aux entreprises des solutions digitales pour mieux communiquer et mieux vendre.



Cbi Multimédia se caractérise par son savoir-faire en développement d'applications multimédias et mobiles. Nous travaillons actuellement sur des projets d'applications mobiles pour Smartphones et tablettes ainsi que sur la refonte technique et graphique de sites internet en responsive design pour des entreprises et des agences.



Nos domaines de compétences :



Développement d'Applications (pc/mac, mobiles et web)

- Aide à la vente

- E-learning

- Support de communication

- Présentation institutionnelle et événementielle

- Catalogue Produits



Développement natif ou multi-plateformes sur tous les devices : iOs, Android et Windows.



Production et accompagnement de plusieurs entreprises et des agences pour la réalisation de publications en Digital Publishing. Cette nouvelle technologie permet de capitaliser sur le graphisme et de travailler en profondeur sur l'expérience des utilisateurs.



Sites Internet

- Création ou refonte de site internet classique, responsive et parallax

- Développement web app



Prestations de service E-Marketing

- Référencement naturel

- Gestion de liens sponsorisés (Adwords)

- Création et gestion d'e-mailing marketing

- Webmastering



Réalisation de présentations PowerPoint, prézi et Keynote



Nous éditons une solution pour faciliter l'envoi des voeux en entreprise. Il s'agit d'une plateforme web que nous louons à nos clients. Cette plateforme est personnalisée pour chacun de nos clients et offre un très bel outil pour les collaborateurs des entreprises. Notre équipe réalise en parallèle de la location de la plateforme de nombreuses cartes de voeux ; carte animée, carte interactive ou carte en motion design. Toutes notre offre et des exemples des dernières réalisations sont consultables sur notre site.



Pour consultez des exemples de nos réalisations, rendez-vous sur notre site :Array



Mes compétences :

Digital Publishing

Responsive design web et mobile

Stratégie digitale BtoB

SEO

Référencement naturel

Email marketing

Acquisition de trafic

Web design

Google analytics

Direction de projet web et mobile

Création application iOS et Android

Marketing