Stéphane HIRT

Maintenance informatique support développement formation Vous avez besoin de quelquun defficace ? Quelquun qui sadapte à votre activité ? Quelqu'un d'organisé pour suivre vos clients de manière optimale ? Discutons-en : contact@stephane-hirt.fr 06 74 37 65 15. Technicien de maintenance éprouvé, efficace en support distant, développeur dapplication ou de script dautomatisation, formateur capable de transmettre vos valeurs https://stephane-hirt.fr/cv/index/diovie/fr/



Une approche organisée des tâches et proche de vos clients :

- Jai envie de transmettre mes valeurs et compétences

- Il faut savoir accorder une dimension efficace dans des situations parfois cocasses

- J'accorde une grande importance à la sécurité et j'apprécie transmettre les bons gestes



Mon histoire



DÉTUDIANT À TECHNICIEN EN PASSANT PAR AUTO-ENTREPRENEUR AVEC UN CV EN BÉTON ET DES COMPÉTENCES VARIÉES.

Face aux problématiques rencontrées au travers de mes diverses expériences qui mont parfois forcé à douter, reculer pour mieux sauter, je vous propose mes compétences pour résoudre vos situations parfois complexes.



Ayant un profil atypique, je suis capable de m'adapter facilement aux situations parfois inadaptées pour que vos clients ne s'en rendent parfois même pas compte.



Compétents dans ces domaines :

- Maintenance informatique

- VMware ESXI

- Développement WEB (HTML, CSS, PHP, JS)

- Apaisement et résolution de situation complexe vis-à-vis de vos clients



Passionné par :

- Linux dont je suis fervent utilisateur au travers de Debian Desktop

- Docker, solution davenir à laquelle je me forme en ce moment

- C# qui pour moi sera le langage universel de demain



Ajoutez-moi à votre réseau et prenons le temps dun échange : https://stephane-hirt.fr/cv/index/diovie/fr/