Stéphane JAGODZINSKI

Une expérience forte de plus de 10 ans en Agroalimentaire m'a permis d'évoluer continuellement face a des responsabilités confiées de façon croissante, tout en respectant une charte d'Hygiène Alimentaire très poussée.

Ma polyvalence et ma facilité dapprentissage m'ont permis d'occuper n'importe quel type de poste allant de conducteur de four en biscuiterie jusquà opérateur sur centre d'usinage numérique, en passant par chef d'équipe (conducteur de ligne) à Saupiquet Quimper. L'autonomie fait donc parti de mes atouts.

Aujourd'hui, je suis cariste/contrôleur qualité pour la société Biossun.

Je suis ouvert à toute opportunité d'évolution.



Mes compétences :

Facilité d'adaptation/rapidité d'apprentissage

Polyvalent

Rigoureux

Autonome