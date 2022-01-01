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Christelle LE GAD

LANDIVISIAU

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Landivisiau dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

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Entreprises

  • ABPI - SECRETAIRE COMPTABLE

    2011 - maintenant

  • COGEDIS FIDEOR - AGENT ADMINISTRATIF SERVICE PAC

    SAINT-THONAN 2011 - 2011

  • Groupe Even - SECRETAIRE TECHNIQUE AU LABORATOIRE

    Ploudaniel 2010 - 2010

  • Groupe Even - SECRETAIRE TECHNIQUE

    Ploudaniel 2010 - 2010 REMPLACEMENT ETE

  • TPAE - SECRETAIRE COMPTABLE

    2009 - 2009

  • TOURING LOISIRS - SECRETAIRE COMPTABLE

    2001 - 2009

  • DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L AGRICULTURE ET LA FORET DU FINISTERE - AGENT RECENCEUR

    2000 - 2001 DANS LE C ADRE DE RECENCEMENT AGRICOLE

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