Christelle LE GAD

-
ABPI
- SECRETAIRE COMPTABLE
2011 - maintenant
-
COGEDIS FIDEOR
- AGENT ADMINISTRATIF SERVICE PAC
SAINT-THONAN
2011 - 2011
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Groupe Even
- SECRETAIRE TECHNIQUE AU LABORATOIRE
Ploudaniel
2010 - 2010
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Groupe Even
- SECRETAIRE TECHNIQUE
Ploudaniel
2010 - 2010
REMPLACEMENT ETE
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TPAE
- SECRETAIRE COMPTABLE
2009 - 2009
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TOURING LOISIRS
- SECRETAIRE COMPTABLE
2001 - 2009
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L AGRICULTURE ET LA FORET DU FINISTERE
- AGENT RECENCEUR
2000 - 2001
DANS LE C ADRE DE RECENCEMENT AGRICOLE