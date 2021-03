Stephane LAFLEUR

Fac-Similé Grand-Sud se développe et recrute des Commerciaux, des Consultants et des Chefs de Projet



Consultants, Commerciaux et Chefs de Projet de Marseille, Avignon et Perpignan votre futur est ici….



Nous recrutons des profils Grands Comptes et Ingénieurs Commerciaux sur chaque secteur !!!



Venez intégrer une entreprise qui investit le double d’Apple dans la R&D (%CA)…



Venez avec vos compétences vous épanouir au sein de notre équipe et partager l’avenir du numérique



Commercialiser les produits et solutions d’impression Canon, c’est mettre le client au cœur de vos préoccupations et optimiser leurs flux documentaires….



Filiale à 100% du Groupe Canon France, Fac-similé Grand-Sud est le partenaire de nombreuses entreprises des régions Paca et Languedoc Roussillon.

Le réseau est composé de plus de 400 collaborateurs, de 7 filiales réparties sur le territoire national et distribue des solutions de management de l'information plus simplement nommées GED.

Nous proposons également les nouvelles technologies comme les vidéo projecteurs 2K et 4K et les produits hauts de gamme de l'industrie graphique. L'ensemble de ces produits est couvert par des prestations de service à forte valeur ajoutée pour nos clients



Nos clients, administrations, PME, PMI et grands comptes régionaux ou nationaux nous font confiance car notre approche et nos services ont vocation à optimiser leurs coûts de fonctionnement, leurs processus, leur temps et le confort de leurs utilisateurs. Le suivi rapproché de nos clients est un réel gage de confiance ce qui se traduit par un taux de recommandation de nos clients de 97%.



Notre Philosophie Commercial traduit une Volonté de Croissance très importante de nos parts de marchés.

2019 a encore battu des records de croissance au Niveau National !



Nous vous garantissons un très fort accompagnement et des formations régulières à notre approche et à nos solutions afin d'orienter votre stratégie et d'exceller dans vos résultats.



Pour mener à bien notre politique de croissance en 2020, nous recherchons :

• Des ingénieurs commerciaux

• Des responsables grands comptes



Plus que des candidats fortement diplômés, les profils attendus sont des candidats confirmés dans la vente B to B. Les territoires à couvrir sont les départements 13, 83, 84 et 34



Si vous êtes combatifs, convaincants et orientés clients, si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et participer à une ambiance chaleureuse, participative et joviale, Fac-similé est fait pour vous.

Si vous êtes ouvert et curieux, Fac-similé est fait pour vous.

Si vous souhaitez, par vos efforts, atteindre une excellente rémunération, Fac-similé est fait pour vous.

Si pour vous le client doit être au cœur de vos préoccupations, Fac-similé est fait pour vous



Vous avez un doute, vous ne savez pas si ce poste est fait pour vous et si vous vous y épanouirez, vous voulez en savoir plus, un entretien en face à face sera la réponse à vos questions. Vous pouvez nous contacter par téléphone (04.91.11.60.38) ou par mail (ghislaine_paul@fsi.canon.fr).



Nous savons faire partie des meilleurs. Alors pourquoi ne pas nous rejoindre et embrasser une belle carrière ?

Au plaisir de vous rencontrer !