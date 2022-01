Stéphane LAMY

Les industries de santé sont confrontées à la révolution digitale qui a un impact sur le marketing , la recherche et développement et les capacités industrielles , je propose donc de les aider dans le passage de ce cap de leur transformation

30 d'expériences dans le secteur la santé dont 20 ans dans le département digital d'un laboratoire pharmaceutique de premier Plan, me permettent de proposer 5 services :



1- La veille et e-reputation

2- La stratégie digitale

3- La transformation digitale



ainsi que :



4- La construction de sites web santé

5- La gestion de l'innovation.