Stéphane LAUMOND

De formation IPSA, j'ai travaillé tout d'abord dans la Communication (C'lections) puis dans la formation professionnelle dans le domaine informatique (Mustang Formation).

Je suis rentré au BNAE (Bureau de Normalisation de l'Aéronautique et de l'Espace) en 2002 en tant qu'ingénieur de normalisation en charge du domaine des Matériaux. J'ai contribué à la certification ISO 9001 du BNAE en tant que Responsable Qualité en 2004.



De Janvier 2005 à Novembre 2008, j'ai travaillé en tant que Manager à l'ASD-STAN (European Aerospace Standardization) à Bruxelles. A cette occasion, j'ai séjourné en Belgique pendant près de deux ans avant qu'ASD-STAN ouvre son bureau délocalisé au BNAE.

L'ASD-CERT (European Qualification of Aerospace products) m'a recruté à temps partiel en Septembre 2006 en tant que Secrétaire Général.



Depuis Décembre 2008, je suis revenu au BNAE en tant que Chef du département Normalisation et Responsable Qualité.

J'ai animé l'équipe des Chefs de Projets Normalisation puis l'ensemble des activités de production jusqu'en Juin 2011.

Depuis, j'ai eu l'honneur d'être nommé à la tête du BNAE.



Mes compétences :

