Stephane LAVAUD

Business developper de la société Neotiq SARL (www.neotiq.com), je suis aussi consultant référant sur les domaines des technologies de l'information et des télécoms "Unified Communication", développement logiciel offshore.



Notre société Neotiq est à la fois:



- un éditeur de logiciels à façon clef en main. Vous nous donner votre besoin et nous le réalisons, qu'il s'agisse de solution sur base web ou sur le mobile.



- un intégrateur de solutions BI, CRM, ERP, Télécom avec les technologies web et mobile. Vous souhaitez une interface nouvelle ou tout simplement connecter deux solutions, nous construisons l'API nécessaire.



Mes compétences :

ITIL

Offshoring

Informatique

Asterisk

Android

Conduite du changement

Business Intelligence

Conseil

SIP

AMOA

Gestion de projet

Management

Web 2.0

Business development