Stéphane LEBLANC

Issu d'un cursus scolaire technique, et après 13 années passées dans un réseau national de surveillance de la qualité de l'air, j'ai entrepris un projet qui m'a permis d'acquérir un diplôme d'ingénieur qualité, environnement industriel associée à une spécialisation en management stratégique des entreprises. En 2011, j'ai pris la direction d'exploitation chez SOFIA Habitat services , un bureau d’étude et de conseil pour les organismes de l'habitat social. Par la suite la start-up INTENT technologies m'a permis de conseiller et d'accompagner les entreprises vers la troisième révolution industrielle. Aujourd’hui j’occupe le poste de responsable des contrats techniques chez VILOGIA, 3e ESH de France avec plus de 65 000 logements. Je développe en relation avec les différentes directions, la stratégie de maintenance des équipements afin d'améliorer la satisfaction client.

J’accorde un grand intérêt aux nouvelles technologies et aux projets de grandes envergures.



J'ai également plusieurs activités extra-professionnelles qui me permettent de m'épanouir:

- Président du Club de Tennis de PROUVY

- Vice président de l'aéroport de Valenciennes-Denain

- Délégué au conseil communautaire de Valenciennes Métropole (agglomération de 196600 habitants)

- Membre du syndicat du centre de valorisation des déchets ECOVALOR

- Membre du syndicat de traitement des eaux SIAPTH



Mes compétences :

Service client

Conseil

Externalisation

Management

Qualité

Développement durable

Environnement

Sécurité

Métrologie

Fleet management

Audit

SQL

logement social

spécialisation Management

Six Sigma

SIG

Microsoft Access