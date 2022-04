Hakim EL MANSOURI

Air Qualité Services crée une étroite collaboration avec le groupe In Situ Environnement pour la création de l'agence bordelaise In Situ Environnement Sud Ouest (4éme agences en France).

Bureau d'études et d'expertises techniques, notre réseau est spécialisé dans les problématiques de contamination et de maîtrise de la ventilation, dans les zones de travail et de production.

Avec 15 ans d'expériences dans des domaines techniques complémentaires (hygiène, qualité de l'air, techniques de ventilation et d'aération), nos experts proposent de mettre à votre service, réactivité, savoir-faire et compétences afin de répondre à vos besoins spécifiques, que ce soit dans les domaines de la santé, l'agroalimentaire, de l'industrie et du tertiaire.



