Morgane GUILLEMET

Les missions qui me sont confiées au sein du Laboratoire FRANCE BéBé NUTRITION:

- Développement de nouveaux produits destinés aux nourrissons, enfants en bas âge, femmes enceintes/allaitantes (mis au point de la formule, développement du packaging, suivi des essais, relation co-traitant)

- Evolution des produits actuels

- Recherche de fournisseurs ou co-traitant

- Rédaction de cahiers de charges et de dossiers scientifiques

- Veille réglementaire et scientifique

- Analyse du marché et des produits concurrents

- Rédaction de supports de communication professionnels ou grand public

- Animation de la page Facebook

- Organisation de salons professionnels et grand public