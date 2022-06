Stéphane LEROUYER

Directeur Commercial et Trade Marketing, j'ai été en charge pendant plus de 12 ans du développement et du pilotage de la division Jeux Vidéos de Warner Bros pour la France et le Benelux.

Les différentes fonctions que jai pu occuper au sein de grandes enseignes nationales et groupes internationaux durant mon parcours professionnel, Directeur Régional et Directeur Commercial entre autres, mont permis de développer de solides compétences Commerciales, Trade Marketing et Managériales ainsi que de solides notions en Gestion, Finances et Marketing dans la commercialisation et distribution des biens de consommation sur les réseaux B2C et B2B.

Passionné, investit dans mes missions, animé par la culture de la réussite, je propose un management et un professionnalisme basé sur lenthousiasme, lexemplarité et la crédibilité. Toutes ces années d'expérience m'ont également permis de déployer un certain leadership et la capacité de fédérer, motiver et influencer.

Orienté résultats et doté de qualités de développeur appréciées, j'aime découvrir de nouveaux environnements et relever de nouveaux challenges.



« 20 années dexpérience dans le Management, le Commerce et la Distribution »

Commerce : achat, vente, négociation

Finances : construction et pilotage de budgets, P&L et plans daffaire

Gestion - Animation : magasins et réseaux Retail, réseaux de distribution et comptes nationaux physiques/digitaux, centres de profit

Stratégie et Développement Commercial

Trade Marketing Marketing Merchandising

Management : Personnel magasin, Commerciaux terrain, Comptes Clefs nationaux

Leadership