Stéphane MARTIN

Depuis plus de 20 ans, j’apporte aux sociétés industrielles mon expertise de la vente de produits principalement techniques à travers différents canaux du B to B jusqu’au B to C (de l’intégrateur à la grande distribution).

Je suis intervenu en Europe, en français et en anglais.

Je mets mes compétences en management et de la gestion globale du cycle de vente au service de la direction générale.



Mes compétences :

Développement commercial

Management d'équipe

Management

LED

Vente

Export

Gestion reseau

Eclairage

Luminaire

Prescription