Stéphane MIRANDA

L'Ouverture d'esprit, la communication et la pro-activité permettent de créer, inventer, entreprendre. Voilà comment je résumerais le mot travail.



Grâce à des compétences en Biotechnologies, dans l'Industrie et le Management en Ingénierie d'Affaires je suis volontaire pour conseiller et rechercher des solutions avec mes différents interlocuteurs. Chaque individu est une palette de besoins et d'attentes avec des enjeux personnels qui lui sont propres.

La pratique de langues étrangères (Français, Portugais, Anglais, Espagnol) me permet de rentrer en connexion de façon simple.



A l'écoute des marchés et souhaitant répondre aux interrogations dans mes domaines de compétences, qui sont l'automatisation, la vision, la détection ou encore l'instrumentation, n'hésitez pas à me contacter.

Life style: "The best or nothing"



Mes compétences :

Souriant et avenant

Football

Sympatique

Sérieux et ouvert

Portugal

Impliqué dans les missions confiées

Sport

Industrie

Automobile

Courageux.