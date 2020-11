Stéphane OSCOSO

Responsable de services en gestion de patrimoine immobilier et en développement , je suis force de proposition pour la valorisation et gestion d'actifs dans de nombreux secteurs d'activité. A ce titre, je dirige depuis plusieurs années des projets et opérations variés aux seins de bailleurs et d'investisseurs d'envergure internationale et nationale publics comme privés.



Pour mener à bien mes objectifs je profite de multiples expériences en due diligence pour être force de propositions, en maitrise et valorisation de gestion d'actifs dans de multiples secteurs d'activité. Professionnel en montage de projets et d'opérations de construction ou d'acquisition, en gestion de patrimoine d'exploitation ou de gestion locative dans de multiples référentiels, mes expériences dans le management immobilier sont reconnues dans chaque secteur.



Fort de qualités pragmatiques, les moyens d'actions tels que la mise en place d'indicateurs, de ratios et chiffrages d'actifs, d'audits techniques, les études de faisabilité et de rentabilité, les business plans, les suivis budgétaires des ressources, la gestion locative sont maitrisés.



Direction de patrimoine et technique accomplie, reconnue pour ma rigueur avec un sens aigu tourné vers le client interne comme externe, je catalyse l'ensemble de mes projets avec une énergie et un esprit d'équipe avec mes équipes pour la satisfaction de mes clients.



Spécialiste de l’immobilier dans des secteurs variés avec la recherche perpétuelle de la performance, je bénéficie d'une solide expérience mixte dans les secteurs privés et publics. J'ai fait preuve d'intégration et d’adaptation pour exercer mon savoir faire à chaque reprise pour mener à terme les objectifs fixés.



Mes compétences :

Asset management

Property management

Maintenance

Marché public

Copropriété

Business plan

Gestion de patrimoine

Force de proposition

Adaptabilité

Gestion budgétaire

Management

Négociation achats

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Autonomie professionnelle

Services généraux

Capacité de persuasion

Services de construction

Ingénierie