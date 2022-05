Stephane PAUMELLE

Description du profil



Ma curiosité et mon intérêt pour les domaines techniques m'ont amené à évoluer dans des entreprises de toutes tailles (10 à 5000 personnes), sur des projets internationaux (ITER, EPR, ARTIC) et dans des domaines exigeants tels que le nucléaire ou le subsea.

J'ai aimé m'enrichir durant ces expériences des différences de culture et d'approche. Cela me permet aujourd'hui d'aborder les problématiques de ma vie professionnelle avec une ouverture d'esprit, une légitimité et un pragmatisme appréciés par nos clients et ma direction.

J'ai eu à coeur de mener les projets d'amélioration du groupe qui ont été actés par l'obtention de nombreuses certifications (ASME stamp U & S, ISO 3834, ISO 45001, TRCU 032 & 010) et des certifications clients (EDF, ARAMCO, EIFFAGE)

J'attache également aujourd'hui une attention à l'évolution en compétence de mes collaborateurs ainsi qu'à leurs attentes.



Mes compétences :

Certification ISO 9001 14001 45001

ASME & DESP

Oil & Gas

Nucléaire

Chaudronnerie

Qualité Santé Sécurité Environnement

Offshore

Inspection

RSE