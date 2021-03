Stephane PERELLO

 Un consultant senior IT polyvalent, expert en solutions ECM/GED et Documentum avec de bonnes compétences en gestion et méthodologie projet

 Plus de 10 ans d'expérience dans l’accompagnement de projets de Document Management pour de grandes organisations européennes de différentes industries (énergie, automobile, finance, secteur public)

 Une connaissance étendue des modules de la suite Documentum, aussi familier sur d’autres technologies ECM comme Alfresco, Kofax, Abbyy

 Une carrière menée dans un environnement professionnel multiculturel (France, Norvège, Espagne) qui a permis de développer d’excellentes aptitudes d’adaptation et de relations interpersonnelles

 Appréhension de multiples problématiques ECM (case management, gestion documentaire, BPM, SOA, capture de document, infrastructures à haute disponibilité, archivage électronique etc.…)

 Certifications de haut niveau sur les méthodologies les plus largement adoptées PRINCE2 et ITILV3 pour la gestion de projet et service TI





Mes compétences :

Dématérialisation

Entreprise content management