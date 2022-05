Sébastien JOUBERT

Je suis actuellement consultant responsable de projet IS et Validation de Système informatisé chez CVO-Europet et réalise des missions dans le secteur pharmaceutique sur différents projets informatiques et très souvent internationaux (applications qualité, GED, sérialisation....)

Etant très curieux et aimant découvrir de nouvelles cultures,... cela me permet donc de lier l'utile à l'agréable.



Mes compétences :

Gestion de projets

Modélisation de processus

AMOA

Trackwise

Téléphonie

Crystal Report

Industrie pharmaceutique

Documentum

HP Quality Center

Logiciel CRM