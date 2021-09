Stéphane PUJOL

Avec une expérience significative de négociation de stratégie et d’animation commercial et de formation aux nombreux outils mais aussi aux techniques de ventes de l'assurance et du financement de plus de 110 vendeurs ou Finance manager au sein des concessions Toyota et une solide connaissance du secteur automobile et financier, il est temps pour moi de me fixer d'autres enjeux



Je suis donc à la recherche d'un poste d'AREA MANAGER de préférence zone Grand Ouest Sud Ouest mais je suis à l'écoute d'autres régions.



Mes compétences sont les suivantes analyse profil "THOMAS 2015" :



MANAGER LES EQUIPES COMMERCIALES



 Accompagnement des équipes de vente

 Réaliser les objectifs quantitatifs et qualitatifs

 Etre force de proposition pour mettre en œuvre les actions commerciales

 Développer le réseau de partenaires concessions et prescripteurs

 Maîtriser le Whosale et les encours



QUALITES ET ATOUTS



 perseverant, fiable, rigoureux, autonome

 qualité de négociateur, aisance relationnelle

 maitrise des techniques de management commercial et d'équipes



ANIMATION SECTEUR DES PROFESSIONNELS



 Piloter, élaborer, mettre en œuvre et améliorer la stratégie entreprise et les offres flottes

 Etre l’interface pour les ventes sociétés

 Excellente connaissance du marché "entreprise et LLD je suis le référent national.

Dispose d'un réseau Professionnel en IDF et en région

Maitrise des outils de financement, du TCO et de la location longue durée

Maitrise des process des grands loueurs longue durée ET de l'implantation d'une "MARQUES BLANCHES"

Capacité à manager une équipe, un projet pour aller chercher les objectifs fixés



KAIZEN MANAGER :

maitrise de la démarche kaizen



Mes compétences :

Microsoft Office

Kaizen

Internet