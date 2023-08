L'aide à l'utilisateur est le coeur de mon métier.

Former, aider, proposer, sont les grandes lignes de mon profil.

Les nouveaux challenges sont un moteur pour apprendre, approfondir mes connaissances et les mettre au service de l'utilisateur et de mon entreprise.



Mes compétences :

Chef de projet

Technicien informatique

Helpdesk

Graphiste

Commercial

Superviseur helpdesk