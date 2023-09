Stéphane RICCI

Bonjour,



Entrée dans la vie active en 1983, j’ai effectué plus de 18 ans au sein de la Marine Nationale durant lesquels j’ai acquis de nombreuses expériences et obtenu diverses responsabilités. J’ai commencé sérieusement à m’intéresser au domaine de l’informatique lorsque les tous premiers postes informatiques sont arrivés dans les unités, début des années 1990. Le besoin se faisant sentir, j’ai commencé par l’administration serveur NT4 et la formation tout en occupant le poste « Officier de sécurité des services informatiques ».

En 2002, je quitte la Marine Nationale et me reconverti totalement à la gestion des réseaux informatiques et passe mes certifications sur les systèmes Microsoft Windows Servers 2000. Depuis, je délivre non seulement les formations aux administrateurs réseaux dans la région des deux Savoies et l'Ain, mais également les formations bureautiques avancées tout en validant régulièrement mes certifications Microsoft. Je gère en parallèle le réseau de ma société à tous les niveaux.



Mes compétences :

Informatique

Microsoft

Bureautique

Formation