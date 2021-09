Stéphane RICOU

Après 15 années passées sur différents postes de responsable de boutiques et/ou corners grands magasins, essentiellement dans le domaine du prêt-à-porter, j'ai récemment déclenché les démarches et l'énergie nécessaires pour donner un nouveau souffle à mon parcours professionnel.



Je me suis dirigé vers le domaine des ressources humaines dans le but de participer activement au déploiement des plans d'actions engagés au sein des différents services RH.

Actuellement en poste, j'aimerais idéalement me diriger vers le domaine du recrutement, mais je reste à l'écoute de toutes vos propositions.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Direction commerciale

Recrutement

Management des ventes