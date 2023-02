Stéphane RODRIGUES

Sur un plan professionnel:

- Dépannage et Maintenance Préventive sur des Ascenseurs et des Portes Automatiques.

- Supports Technique en Ascenseurs et Portes Automatiques.

- Conseils,renseignements,explications,descriptions et décriptages auprès des clients,pour des rénovations,des mise en conformitées,des travaux divers à effectués et divers autres informations.

- Transmission de savoir auprès des collaborateurs moins expérimentés,par téléphone et sur sites.

- Installations et règlages divers,avant récèption,des ascenseurs.



Sur un plan personnel:

- Support technique en informatique,internet,nouvelles technologies,pour particuliers et professionels.

- E-commerce.

- Travaux électrique et téléphonique pour particuliers.

- Dépannages à domicile ou à distance,sur des PCs.

- Conseils,renseignements,explications et installations sur tous produits,de nouvelles technologies,y compris l'électro-ménager.

- Protections et sécurités informatique et internet.

- Configurations et récupérations de données informatique.

- Ventes de divers articles.



Mes compétences :

E-commerce

Maintenance informatique

Sécurité informatique

Support technique

Lotus SmartSuite

Audit

Adobe

Dépannage

Internet

Microsoft Office

Microsoft Windows

Conseil

Informatique

Conseil technique

Vente

Électromécanique

Réseaux informatiques & sécurité

Wi-Fi

Electricité

Automatisme

Hydraulique industrielle

Ascenseurs

Pneumatique

Nouvelles technologies

Firewall

Bluetooth

Logiciels antivirus

Logiciels sécurité internet

Logiciels informatique divers

Récupérations de données informatique

Création de blog et site internet

eCommerce

Lotus SmartSuite, Microsoft Pack Office & Apache O

Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista & Xp

Président du Conseil Syndical (543 Logements)

Installation, Amélioration, Configuration, Sécuris

Cours en Informatique

Gestion d'un parc de PC à distance