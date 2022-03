Stephane ROGEON

Mon parcours professionnel ma amené à travailler sur des investissements qui mont permis de développer une bonne maîtrise dans la gestion des projets. Homme de terrain, dun relationnel facile, dun leadership passionné et rigoureux, autonome, méthodique et pragmatique, j'entends apporter mes compétences au travers des outils de l'amélioration continue, de la culture d'entreprise, du développement des hommes, du produit et des processus.



Mes compétences :

Responsable Maintenance

Technicien Lean Manufacturing

Technicien Maintenance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel