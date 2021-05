Stéphane SCHILLIGER

Bonjour.



J'ai évolué près de dix ans au sein de la division Specialty Glass du Groupe américain Corning Inc (2013 net sales reaching $7.82 B USD + ranked on the 2013 Fortune 500).



J'ai eu en charge différentes zones géographiques (pour l'essentiel au sein de la zone EMEA) au cours de mon expérience.



Puis, je me suis lancé dans laventure de lentrepreneuriat, avec la création en Juin 2014 de la société Export Sales Development Consulting, une société par actions simplifiée.



La société a pour objet, tant en France quà létranger, de négocier, de conclure et de suivre des contrats de vente, de façon indépendante, ainsi que de gérer des comptes clés existants, au nom et pour le compte dindustriels.



Jagis à travers elle en tant quagent commercial et/ou apporteur d'affaires.



Véritable homme de terrain, je mets en œuvre de façon cohérente, et pragmatique, la stratégie commerciale globale, définie en concertation avec mes interlocuteurs.



J'ai actuellement une mission principale, et deux missions annexes, en freelance.

Mes compétences :

Vente

Export

Marketing

International

Développement commercial

Management