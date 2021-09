En préférant que vous même me juger en me faisant confiance, je suis disponible à l'immédiat, prêt à relever de nouveaux défis et à m’investir pleinement dans les missions qui me seront confiées.







FAIRE DES BONS CHOIX ET LAISSER VOTRE SUCCÈS FAIRE DU BRUIT



Mes compétences :

Déclarant en douane

Développement commercial

Forecasting

Audit

Opening/Closing Accounts

Commodities

Invoicing > Issuing Invoices