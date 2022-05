Stephane VALKE

Après plus de 4 années sur une mission de sûreté, d’accompagnement, gestion et de management (références disponibles) me voici de nouveau prêt à assumer de nouvelles activités de sûreté.

Spécialiste en sûreté et en protection rapprochée moto, je suis également président/formateur de l'association "ADS2P Formation moto".

Mes 23 années d'expériences m'ont rendu autonome, rigoureux, capable de m'intégrer et de m'adapter, c'est ainsi que je gère et assure des missions de sûreté.



ADS2P Cellule formation pro, pour des motocyclistes de sécurité (APR), des motocyclistes de la Police Municipale en recyclage et perfectionnement, des motocyclistes professionnels (taxis, livreurs, urgentistes ...).

ADS2P Cellule formation civile, pour des loisirs motorisées en initiation, perfectionnement et des randonnées Maxi-trails, routières, enduro ...



Je vous invite à visiter notre siteArray ainsi que notre page Facebook pour suivre l'actualité https://www.facebook.com/ads2pformation/ , LinkedIn https://www.linkedin.com/nhome/?trk , instagram ( ads2p formation) et par Tél au 07 89 25 87 12 pour plus de renseignement.