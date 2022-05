Stéphane VALLÉE

Ma carrière professionnelle est résolument orientée dans le domaine de l'imprimerie depuis mon insertion dans la vie active, ce qui me confère à présent de solides références. Soucieux de toujours améliorer les phases de fabrication en termes de qualité, de coût et de délai, je maîtrise parfaitement l'ensemble de la chaîne graphique. En outre, mes qualités de gestionnaire me permettent de gérer en toute autonomie les budgets et les impératifs techniques.



Mes compétences :

Suivi planning pré-presse - offset - façonnage

Délais livraisons logistique

Commande et gestion stock papier

Sous-traitants et fournisseurs

Gestion technique des dossiers

Masterprint