Stéphane VALORGE

Depuis l’obtention du BTS Informatique Industrielle en juin 1997, j’ai occupé différents postes en rapport avec l’informatique. J’ai déjà travaillé dans une inspection de l’éducation nationale à Nyons. J'intervenais directement dans les écoles afin d'assurer la maintenance, la formation et le suivi des projets informatique. Par la suite, j’ai été amené à me déplacer directement chez des clients afin d’intervenir sur le parc informatique ou téléphonique. Autodidacte, je m’adapte selon les besoins.

Ces différents emplois m’ont donné l’occasion d’acquérir des compétences variées : l’accueil téléphonique, la rigueur, le contact avec les clients, les fournisseurs et les prestataires ainsi que la maîtrise des systèmes 2000, Xp, Vista et 7. Je maitrise également les outils de bureautique tel que le traitement de texte et le tableur. J’ai déjà administré des réseaux d’entreprises ou d’établissements scolaires. Lors de ma dernière expérience, dans une hotline, j’ai d’avantage développé l’écoute et l’analyse. Je vous invite à consulter mon curriculum vité afin de découvrir mon parcours professionnel.

Le contact humain et la notion de service sont pour moi des motivations supplémentaires. Je suis près à renforcer et intégrer une équipe déjà en place et vous apporter mes savoirs. Je reste à votre disposition pour vous apporter les précisions que vous souhaiteriez.



Mes compétences :

Assistance aux utilisateurs

Formation

Gestion des sauvegardes

Gestion stock

Hotline

installation

Maintenance

Paramétrage

Sauvegardes

STOCK'