Stéphane VANDAELE

Dés l’été revenu, j’adore profiter en famille, entre amis, du jardin, de la terrasse, c’est un lieu magique que j’aime à partager. L’ambiance change, les soirées se font plus longues, on reçoit, on invite, on partage, on joue, on se ressource. La vie devient plus simple, on prend le temps pour soi et ceux que l’on aime.



Mais pour aménager ma terrasse, mon jardin, mon extérieur au meilleur prix. Même en 2013, cela reste un vrai casse tête. De la jardinerie, au magasin de bricolage, du magasin de meubles, au paysagiste, des travaux au choix des accessoires, il n’existe pas de solution globale «prêt à vivre dehors». J’ai donc décidé de créer Griin.



Depuis notre ouverture en 2012, nous rencontrons une forte adhésion de la part de nos clients et de nos fournisseurs. Nos clients apprécient particulièrement le style, le design et la renommée de nos marques à prix accessible dans un vaste espace permettant la mise en situation notre collection.



Toujours à l'écoute de nos clients nous avons décidé début 2013 de développer une offre indoor pour la saison automne hiver ainsi qu'une gamme spécifique pour les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. De nombreux établissements s'équipent désormais chez Griin, ils apprécient particulièrement la qualité de notre service "pro" mais surtout une offre large parmi les meilleures marques du secteur.



Griin c'est désormais, un magasin de 1000m2 sur la zone Ikea d'Avignon Nord, un service paysagiste pour le dessin et la réalisation de tous vos projets, un service pro pour les métiers du CHR (café, hôtel, restaurant) et de la décoration (architectes, décorateurs).



Mes compétences :

Distribution spécialisée