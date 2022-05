Stephane VANDAPEL

Démarrant ma carrière de le secteur de l'alarme et de la vidéosurveillance, j'ai intégré le site d'Astrazeneca dunkerque production en 1999. Notre champs d'action dans le domaine des courants faibles est triple:



Etudier et concevoir des systèmes liés à la sécurité des biens et des personnes.



Entretenir, maintenir et faire évoluer ces systèmes.



conseiller les maitrises d'ouvrages, manager et piloter les projets à notre charge dans le respect des régles liées à l'industrie Pharmaceutique.



Mes compétences :

Communication

Courant faible

Moto

Technique

Vidéosurveillance