Stéphane VANLANGENDONCK

25 ans d'expérience acquises dans le secteur public et privé au sein d'entreprises variées tant en terme de taille (15 à 3000 salariés) que de secteur d'activité.



Suite à des problèmes respiratoires de mon fils, je suis ouverte à toute proposition de poste (public) dans les départements des Pyrénées Orientales et de l'Aude.





Compétences :



- Instruction des demandes daide sociale aux personnes âgées en établissement

- Liquidation des dépenses et des recettes afférentes aux prestations correspondantes

- Connaissance en comptabilité publique

- Validation budgétaire et comptable des dépenses et recettes

- Transmission des mandats et bordereaux à la paierie départementale

- Maîtrise des outils bureautiques : Word Excel Outlook et progiciel spécifique gestion comptable : Web Grand Angle

- Organisé et rigoureux

- Capacité dadaptation et danalyse

- Sens du travail en équipe et qualités relationnelles

- Sens du service public et du service rendu aux usagers



Conseils pour contacter Stéphane : stephane.vanlangendonck@gmail.com



Mes compétences :

Internet

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Perceval ASG

Microsoft Word

Web Grand Angle