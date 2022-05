Stephane VASSALLO

Pilotage Centre de Profit :

• Définition et mise en œuvre d’une stratégie des actions commerciales, du pilotage de l’activité,

de la réalisation des objectifs de l’entreprise

• Elaboration du budget, maîtrise des dépenses et garantie des niveaux attendus de rentabilité et

de croissance

• Organisation du management tant dans la réalisation des objectifs individuels que dans l’atteinte

de ceux des équipes

• Reporting à la hiérarchie et aux services demandeurs des pratiques et des résultats

• Recherche et développement des partenariats locaux (RH et moyens généraux)

• Organisation et participation à des opérations de RP

• Intègration dans des réseaux économiques (club service, sponsoring sportif…)



Management :

• Pilotage des entretiens annuels, fixation des objectifs et des contributions

• Développement de la cohésion et de la motivation d’équipe

• Information des collaborateurs et favorisation de la communication

• Organisation des challenges pour fédérer les équipes autour d’objectifs communs

• Accompagnement des équipes dans la compréhension et la participation aux challenges

• Formation et accompagnement de chaque collaborateur



Mes compétences :

Gestion de projet

Média training

Coaching

Management

Informatique MS Office