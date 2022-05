Stéphane VASSILIEFF

Etudiant en Master Hospitality Management & Tourism à l’Ecole de Commerce Sup de Co La Rochelle (Accréditation AACSB), je suis en recherche active de stage ou d’emploi pour la fin de mes études.



Ma formation initiale est en marketing, gestion commerciale et financière des unités hôtelières. Je souhaite me spécialiser dans la gestion commerciale, humaine et financière d’établissements hôteliers. Mes études et mes expériences m’ont permis de développer mes compétences d’organisations, de gestion d’outils informatiques divers, de travail en groupe et d’analyse, et tout particulièrement ma dernière expérience en tant qu’Assistant Directeur au Park Hôtel Suisse et Spa.



Je suis motivé, polyvalent, dynamique, organisé, sérieux et j’ai également une bonne capacité d’intégration. De plus, arrivant à la fin de mes études, il est très important de trouver un peu de stabilité autant sur le plan professionnel que personnel. Je suis disponible à partir du mois Janvier.







Mes compétences :

Utilisation de logiciel spécifique

Organisation d'entreprise

Gestion d'équipes

Polyvalant

Service client

Rigueur dans le travail

Communication

Social networking

Utilisation du Pac Office