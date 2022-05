Stéphane VAUCHÉ

Les équipes de Vauché assurent à la fois la conception et la construction de process, d’équipements et d’unités de tri, traitement et valorisation des déchets clés en main. Qu’il s’agisse de projets d’installations neuves ou de modification/modernisation d’installations existantes, les projets intègrent des équipements propres de l’entreprise ainsi que des technologies externes.

Nos clients, français ou étrangers, sont des collectivités publiques, des industriels indépendants ou des grands groupes privés. Le déroulement des projets réalisés pour leur compte se fait toujours dans le souci de l’équilibre Conformité – Coût – Délai. Des références de traitement et de valorisation des déchets dans plusieurs domaines d’application : prétraitement et tri mécano biologique des ordures ménagères, traitement et valorisation des déchets issus de la collecte sélective, tri et valorisation des mâchefers, production de combustible de substitution (CSR), compostage, tri et d'affinage du compost, bio méthanisation, traitement d'air.



