François VAN OLDENEEL

La SAAF , Société Angevine d'Application du Froid conçoit et construit des chambres froides destinées, pour la plupart, à recevoir des denrées alimentaires.



Pour les producteurs de pommes et de poires, elle asservit ces chambres par une régulation dite "Atmosphère Contrôlée," voire "Atmosphère Contrôlée Dynamique".



L'Atmosphère Contrôlé permet de prolonger la durée conservation des fruits en réduisant la teneur d'Oxygène et de CO2 autour de 2 à 3% dans la chambre.



L'Atmosphère Contrôlée Dynamique est un système de conservation qui utilise des capteurs de «fluorescence». Ces capteurs, en nous renseignant sur l'état de stress de la pomme, nous permettent de réduire les concentration de l'air à des compositions extrêmes et, de dette façon, de conserver les fruits aux limites inférieures de leur l’activité respiratoire.



La DCA peut ainsi maintenir durant plusieurs mois les propriétés organoleptiques du produit (dureté, jutosité, sucre, acidité, saveur et arôme) à des niveaux excellents. De plus, elle permet de s'affranchir de tout traitement chimique post récolte.



