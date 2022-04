Jesus PAULIN

COMMERCE INTERNATIONAL- EXPORT / ACHATS / SUPPLY CHAIN / SELF STOCKAGE



Spécialiste en commerce international, création des réseaux, grands comptes, des achats techniques et l'exportation.

Habitué à travailler dans des environnements en évolution permanente

Langues anglaise, française, espagnole et italienne. J'ai travaillé en Espagne, Royaume-Uni, France, Monaco et Italie



Valeurs:



- Sens élevé de la responsabilité, adaptabilité, persévérance, communication, travail d'équipe, l'apprentissage rapide, polyvalence.

- Forte vocation commerciale.

- Haut degré d'autonomie et d'initiative. Proactive.

- Habitué à travailler sous pression. Leadership.





Voici mes principales fonctions exécutées:



- Recrutement, gestion et conservation des grands comptes, centrales d'achat et les réseaux commerciaux

- Animation de franchise

- Augmenter la pénétration des produits sur le marché. Capacité d'influencer et de négociation.

- Améliorations techniques spécialisée en 'achat des produits complexes véhicules à moteur et appareils

- Orientation aux grandes comptes.

- Mobilité nationale et internationale..

- Recherche et développement de nouvelles opportunités d'affaires nationales et internationales.

- L'étude de marché et de la concurrence. Statistiques.

- La résolution des conflits. Coordination des départements.

- Créer des relations avec des partenaires commerciaux. Marketing. Salons internationaux.

- Achats technique. Responsable des Grands Comptes. Dédouanement et documentation. Logistique.

- Spécialisé dans la vente parmi des voies innovantes.

- Approbations, de qualité et de technique.





Mes compétences :

Achats

Export

Directeur commercial

Ressources humaines

Contrôle de gestion

Supply chain

Chef de produit

Marketing

Management

Finance

Hôtellerie

Key account manager

Logistique

Leadership

Manager

Office

Relations Presse

Tourisme

Voyages

Navision

Résolution des conflits

Achat

Gestion des ventes

Chine

Vente