Une triple expertise : vente, management, contrôle de gestion.

20 ans dans le domaine de la formation et la taxe d’apprentissage.

Entreprenant / Impliqué / Fiable

Anticipation des besoins, négociation, relation long terme avec mes clients sont mon quotidien. Mes expériences en contrôle de gestion et en tant que chef d’entreprise me donnent une vision complète du partenariat commercial et du management.