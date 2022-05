Stephane VENNIN

Création de la gamme KTAB ( Support de Sécurisation, Rechargement et Connections de tablettes numériques).

https://www.youtube.com/watch?v=rY5pRBZHpT0



Création d'une gamme de mobilier métallique contemporain e24 and colors

Site:Array

Salon de l'habitat 11/10/13 au 14/10/13 Rennes et 8/11/13 au 11/11/13 à Nantes



Dirigeant des entreprises CIRDEP et INTECTRA.



Cirdep: traitement chimique des métaux selon procédé OXYTOP (brevet et marque déposé par CIRDEP); 2 unités de production (Servon sur vilaine, dpt 35 et Colmar, dpt 68).

CA 800K€, 8 personnes)



INTECTRA: Etude, Fabrication, Montage et/ou supervision de montage.

2 sites de production: Servon sur vilaine, dpt35 et Prouvy, dpt 59.

CA 2.5 M€, 18 personnes.

Fabrication métallurgique (charpente, metallerie, serrurerie industrielle), tout secteur, spécialité dans les installations de peinture automobile.

Chantiers Nationaux et à l'exportation







Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Manager

Chargé d'affaires