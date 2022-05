Stéphane Verrier

En tant que Directeur Administratif et Financier, expert en conduite de changement et développement d'activité en France ou à l'international mon projet est d'intégrer la filiale d'un groupe dans le BTP, l'Industrie ou les services.



Pour cela, je m'appuie sur une expérience significative au sein de Groupes Internationaux cotés, tels qu'ABB, VINCI et ITW sur des périmètres jusqu'à 1000 collaborateurs et 250 Millions d'euros de Chiffres d'Affaires.



Durant ces années je mets en œuvre 3 compétences principales importantes pour une société :



1- Je gère une équipe de 8 Contrôleurs de Gestion et Comptables chez ABB au Maghreb et mets en

place du Contrôle de Gestion par projet parallèlement à l'implémentation d'SAP.



2- C'est avec plaisir que je supervise et réalise moi-même le Contrôle de Gestion et la Comptabilité de

grands projets complexes, de Business Unit ou Région sous les normes comptables Américaines

ou Européennes. C'est ainsi que chez Entrepose, par la prise en main du Contrôle de Gestion et la

supervision de la comptabilité du premier projet Off shore de 150 M€ en Libye, avec 1 partenaire, je

fiabilise les prévisions à +ou -5 % près, grâce aux outils et procédures que je mets en place.

Une fois la guerre déclarée en Libye, je soutiens les Audits des assureurs et c'est avec une grande

fierté que j'obtiens le dédommagement de la totalité des 11 M€ de risques.



3- Bien sûr, j'optimise la gestion financière, notamment les postes du Besoin en Fonds de Roulement.

Chez Horis, je coordonne les Directions Régionales, mets en place les indicateurs, et suis les plan

d'actions de manière hebdomadaire, pour réduire les retards de paiement de plus de 60 jours de

25% à 5% du C A en 1 an, soit 13 M€ de trésorerie en plus.



Mes managers disent de moi que je suis un leader engagé, adaptable, et orienté résultat.



Véritable partenaire financier des Directions Générales et des Présidences j'ai su répondre à leurs attentes tout en respectant la politique du groupe. J'ai par ailleurs développé une grande capacité d'adaptation aussi bien aux contraintes techniques qu'organisationnelles.



Je souhaiterais vivement vous présenter mes motivations, au cours d'un entretien que vous voudrez bien m'accorder à votre convenance.



Dans l'attente de notre entrevue, qui sera pour vous l'occasion d'apprécier l'opportunité de notre collaboration,



Je vous présente mes cordiales salutations,



Stéphane Verrier

0643385562



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion

SAP

Budget

Baan

Contrôleur de gestion

International

Reporting

Audit

ERP

Cost control

Gestion de projets internationaux