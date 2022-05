Chauffeur référent chez GED anciennement ARG navigue sur la moitié de la france en remplacement et formation chauffeur pratique de l'éco conduite avec les chauffeurs analyse tournée remplacement chef de dépôt et ancien CE CHSCT et DP.



Mes compétences :

Pause Placo

Pratique De L'électricité

Terrassement

Pause Carrelage

Peinture

Plomberie

Jardinage

Mecanique

Tapisserie

Direction générale