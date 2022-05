Stéphane VIARD

Difficile de se décrire lorsqu'on est en activité, le profil étant régulièrement visité...

Je me dois donc d'être plutôt laconique dans ma présentation.

Si un profil de quadra droit dans ses bottes, travailleur et avide de découvertes ne vous effraie pas, ma messagerie vous est grande ouverte !

Si votre domaine d'activité se situe quelque part entre le bio et les énergies renouvelables, privilégiant les intérêts humains et planétaires (soyons modestes), vous serez encore mieux accueillis !



Mes compétences :

Programmation

Textile