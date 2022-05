Stephane VIELMAS

Spécialisé dans le Marketing Automobile depuis plus de 10 ans au sein du Groupe Bernard Hayot (GBH) , dans un premier temps dans les départements des Antilles Françaises , j'ai eu en charge les marques RENAULT,NISSAN, JEEP et la relation au quotidien avec ces différents constructeurs.

Depuis octobre 2008, et la reprise par le Groupe de la Distribution de la marque CITROEN en ALGERIE, ma mission est d'assister, former , et d'animer les équipes marketing locale et de mettre en application les différents process et outils de reporting du Groupe.

Analyser le marché et modéliser les prévisions de ventes pour programmer les importations et les achats.

Élaborer avec la direction commerciale et Générale la Stratégie marketing et commerciale de la marque.

Mettre en place la politique opérationnelle commerciale , marketing et de communication de la marque.

Établir une relation étroite avec le constructeur pour optimiser les performances de la marque et des produits positionnés sur le marché.



Points Forts: Suivi des Relations et Négociation auprès des différents constructeurs. Analyse statistique, analyse de données, programmation prévisionnelle des ventes et des achats,



Anglais: Lu, écrit, parlé



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Analyse de données

Analyse stratégique

Prévision de vente

Automobile

ANALYSE DE LA CONCURRENCE

DISTRIBUTION