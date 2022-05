Stéphane VIGNAUD

Mes réalisations se déclinent autour de 3 axes et assurent ma légitimité de Directeur Général manager du commerce et du marketing et de membre du Directoire ou du Comité de Direction,



Définisseur de la stratégie marketing et commerciale :

o Veiller au bon positionnement du business model

o Etablir les plans marketing (mix, politique de marques) et des ventes

o Déterminer les axes de la communication (TV, presse, digital)

o Représenter l'entreprise au sein des instances syndicales de la profession



Manager d'équipes, conducteur du changement :

o Conduire le changement en ligne avec la stratégie commerciale et marketing

o Manager et encadrer les Directions Marketing, des Ventes et du Service Clients

o Gérer la complexité d'une approche multi-canal de ventes et multi marques :

o Gestion en direct des comptes stratégiques

o Assurer le rôle RH du manager (relations sociales)



Garant des résultats, pilote du compte de résultats (culture du résultat)

o Dérouler le processus budgétaire, définir les objectifs et tenir les engagements

o Alignement des systèmes de rémunération variables avec les objectifs

o Développer le chiffre d'affaires et les parts de marché en veillant à la rentabilité

o Assurer le reporting et le suivi des résultats en lien avec la Direction Financière



Mon parcours et ma culture professionnels assurent ma légitimité de manager :

o Une formation, des connaissances et compétences commerciales et marketing polyvalentes

o Le goût pour acquérir une connaissance technique des produits

o Un parcours au sein d'entreprises industrielles de matériaux de construction et de l'équipement de l'habitat

o Des expériences réussies, variées (domaines d'activité, taille d'entreprises, gouvernance) et cohérentes avec comme fil rouge les enjeux de la performance énergétique

o Une connaissance solide doublée d'un attrait personnel pour comprendre et suivre les évolutions des différents modes de distribution du bricolage et du bâtiment.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Management

Développement commercial

Bâtiment