Stéphane VIGNON

Autodidacte dans le web, j'évolue dans ce milieu depuis plus de 10 ans.



Au fur et mesure de mes expériences et des diverses créations et suivis de sites, j'ai pu acquérir et développer mes propres méthodes de référencement et de développement de trafic pour tout type de sites.



Mon expertise concerne:

- Les boutiques en ligne, qu'elles soient propulsées par Prestashop (et prestabox), Magento, OsCommerce, OpenCart ou tout autre script de e-commerce.

- Les sites vitrines, propulsés par Wordpress, Joomla, Spip, Drupal ou par une solution personnalisée.



J'interviens dans l'amélioration de la visibilité en tant que:

- Référenceur (SEO, création de stratégie de netlinking, positionnement)

- Community manager & Social media manager (gestion de communauté sur réseaux sociaux, gestion de e-reputation, définition et application de stratégies sur médias sociaux des entreprises)

- Rédacteur web (Je travaille sur le contenu du site mais sur d’autres aspects du rédactionnel tout aussi utiles à un bon positionnement sur les moteurs de recherche)

- Gestionnaire de campagnes publicitaires (adwords)



Mes clients sont de domaines bien différents, et certains évoluent dans des secteurs hyper-concurrentiels tels que:

- Boutiques pour adultes (J’ai la charge du référencement d’un très gros réseau national)

- Voyance

- Rachat de crédit, Finance, Assurances

- Immobilier

- Sites de petites annonces



Mon rôle ne se limite pas à positionner les sites de mes clients sur quelques requêtes, je travaille tous les aspects générateurs de visites, et apporte un soin particulier à améliorer le trafic de longue traine.



Mes compétences :

Netlinking

Community management

Référencement

Adwords

E-reputation

Wordpress

Traffic management

E-commerce

Social media

Web analyse

Prestashop

Android

Facebook

Apple iOS

Applications mobiles