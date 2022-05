Stéphane VILLAUDIERE

Maintenant graphiste polyvalent dans la Fonction Publique, je suis avant tout maquettiste PAO pour concevoir divers supports (Affiches, Plaquettes, Signalétique, Carte de visites, Logos, Programmes) pour les étudiants et les chercheurs, au sein de l'université Paris Descartes (Faculté de Médecine). Je réalise aussi diverses illustrations en images de synthèses pour les supports Print que je conçois. Et en fonction du besoin du service, je suis amené à travailler sur différents projets 3D et vidéos.



Mes compétences :

3DSMax

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

AutoCAD

HTML 5 / CSS

Adobe Flash

Adobe InDesign

Microsoft PowerPoint

Adobe Illustrator

Blender 3D

Impression numérique

Animation ACM