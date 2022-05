Stéphane VILLETTE

Fort d'une expérience de 15 ans dans l'informatique, je souhaite mettre à votre service mes compétences.au travers de Ve-studio : organisme de formation spécialisé en bureautique; Internet, E-commerce, bases de données, PAO-CAO-DAO et langages de programmation. Avec Ve-studio, vous avez l'assurance de bénéficier de formateurs expérimentés et passionnés, assurant une veille technologique pour être toujours à la pointe et ayant le sens de la pédagogie.



Ve-studio propose des sessions de formation inter-entreprise et vous invite à annoncer gratuitement sur son site Internet vos propres dates de sessions inter-entreprise. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.



Si vous avez des besoins en développements informatiques mais que vous n'avez pas la compétence en interne et que vous n'avez pas le temps de vous former, pensez Ve-studio !!



Mes compétences :

Microsoft Access

Wordpress

Formation

Visual Basic

Web

AutoCAD

SolidWorks

Prestashop

Microsoft Office

HTML

MySQL

PHP

Joomla

Emailing